Zavod Državljan D začel vseslovensko turnejo proti sovraštvu

Ljubljana, 14. januarja - Sodelavci zavoda Državljan D so z današnjo novinarsko konferenco začeli vseslovensko turnejo proti sovraštvu. Do konca leta nameravajo v 16 krajih po državi z javnimi razpravami opozoriti na sistemske probleme javnega financiranja medijev, ki po besedah direktorja zavoda Domna Saviča širijo sovraštvo in nestrpnost.