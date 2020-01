Na Koroškem s skupnim abonmajem spodbujajo čezmejno obiskovanje predstav

Ravne na Koroškem, 14. januarja - Organizatorji abonmajski predstav na Koroškem, zavod ZKŠTM Ravne na Koroškem, Narodni dom Mežica in Kulturni dom Pliberk iz Avstrije, ter občini Črna na Koroškem in Prevalje so združili moči in pripravili čezmejni Koroški abonma. Z njim želijo spodbuditi čezmejno obiskovanje gledaliških predstav in krepiti sodelovanje.