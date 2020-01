Jezerniki brez težav do nove zmage, uspešen tudi Boston

Los Angeles, 14. januarja - Košarkarji Los Angeles Lakers nadaljujejo dominantne predstave v severnoameriški ligi NBA. Svojo 33. zmago na 40 tekmah so dosegli proti Clevelandu, ki so ga premagali s 128:99. S tem so se utrdili kot najboljša ekipa v zahodni konferenci. Drugi v vzhodni, Boston, je bil prav tako uspešen, s 113:101 je odpravil Chicago.