Barcelona uradno odslovila Valverdeja, novi trener Setien

Barcelona, 14. januarja - Katalonski nogometni velikan Barcelona je sinoči ob 23.15 tudi uradno končal sodelovanje s trenerjem Ernestom Valverdejem, ki je na trenerski klopi sedel dve sezoni in pol. V klubu so za njegovega naslednika izbrali Quiqueja Setiena, ki je podpisal pogodbo do 30. junija 2022, so zapisali na uradni spletni strani, danes pa bo predstavitev navijačem.