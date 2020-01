Dalilo Jakupovič v kvalifikacijah zaustavil gost dim

Melbourne, 14. januarja - Slovenska teniška igralka Dalila Jakupovič je ponoči začela kvalifikacije na prvem grand slamu sezone, OP Avstralije, čeprav se dim in posledično močno onesnažen zrak zaradi požarov na peti celini še ni razkadil. Jakupovičeva je proti Stefanie Vögele vodila s 6:4 in 5:6, ko dvoboja zaradi napada kašlja in težav z dihanjem ni mogla nadaljevati.