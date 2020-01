V Iranu se nadaljujejo protesti

Teheran, 14. januarja - V Iranu so se v ponedeljek tretji dan nadaljevali protesti zaradi sestrelitve ukrajinskega potniškega letala, v katerem je minulo sredo umrlo vseh 176 ljudi, večinoma iranskih in kanadskih državljanov. Protestniki oblasti obtožujejo prikrivanja sestrelitve in zahtevajo odstop odgovornih.