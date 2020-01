V bližini New Yorka dokončujejo velikanski trgovski center Ameriške sanje

New York, 14. januarja - Približno 30 kilometrov zahodno od Manhattna v ameriški zvezni državi New Jersey dokončujejo velikanski trgovski center imenovan Ameriške sanje. Ta naj bi sčasoma privabil do 50 milijonov kupcev letno, orjaški kompleks pa bo 55-odstotno namenjen zabavi, 45-odstotno pa trgovski dejavnosti.