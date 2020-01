Newyorške borze z rastjo, S&P 500 in Nasdaq rekordno

New York, 13. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, sta indeksa S&P 500 in Nasdaq, zaradi navdušenja pred načrtovanim podpisom prvega dela trgovinskega sporazuma med Kitajsko in ZDA, dosegla nova rekorda. Podpis je napovedan za 15. januar.