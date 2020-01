Delo o odnosu finančne uprave do davkoplačevalcev (14. 1.)

Ljubljana, 13. januarja - Karel Lipnik v komentarju Koliko je vredna samohvala finančne uprave piše o finančni upravi, ki se je pred kratkim pohvalila, da ji je lani uspelo pobrati rekordne vrednosti davkov, pri čemer se avtor sprašuje, če je to res zasluga finančne uprave in ali ni to zasluga pridnega dela in uspešnosti davkoplačevalcev.