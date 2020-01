Trije Slovenci v polfinalu hokejskega turnirja 3 na 3 v Lozani

Lozana, 13. januarja - Na premiernem turnirju mešanih ekip v hokeju 3 na 3 na ZOI mladih v Lozani so že znani polfinalisti. Med mladimi hokejisti, ki so napredovali v polfinale, sta tudi obetavna slovenska hokejista 15-letni Radovljičan Tjaš Lesničar in 15-letni Mariborčan Maks Perčič. V polfinalu turnirja deklet pa bo zaigrala 14-letna Ptujčanka Arwen Nylaander.