Zasavski župani z ministroma Medvedom in Pozničem o prenosu lastništva degradiranih površin

Trbovlje, 13. januarja - Zasavski župani so na današnjem srečanju v Trbovljah z ministroma za javno upravo Rudijem Medvedom in za kulturo Zoranom Pozničem ter zasavskimi poslanci predstavili pobudo za prenos lastništva degradiranih površin z države na lokalne skupnosti. Ministra in poslanci so pobudo za prenos, do katerega bi prišlo še letos, načelno podprli.