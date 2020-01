Hrvaška, Belorusija, Španija, Nemčija in Islandija v drugem delu EP

Göteborg, 13. januarja - Na evropskem prvenstvu v rokometu so bili v skupini A in C na sporedu dvoboji tretjega kroga prvega dela prvenstva. Napredovanje iz skupine A sta si tako zagotovili reprezentanci Hrvaške in Belorusije, iz skupine C pa Španije in Nemčije. V skupini E, kjer je potekal drugi krog, si je napredovanje že zagotovila Islandija.