Morrissey marca z novim albumom I Am Not A Dog On A Chain

London, 14. januarja - Britanski alternativni rocker Morrissey je pred dnevi z objavo skladbe Bobby, Don't You Think They Know? napovedal izid novega albuma z naslovom I Am Not a Dog on a Chain. Svoj 13. studijski izdelek bo nekdanji frontman skupine The Smiths izdal 20. marca, sledil pa bo lanskemu albumu priredb z naslovom California Son, navaja The Rolling Stone.