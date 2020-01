Pobeglega voznika našli v gostilni

Ljutomer, 13. januarja - Policisti so v nedeljo zvečer med krajema Veščica in Stročja vas želeli ustaviti 39-letnega voznika osebnega avtomobila, ki pa se na njihove znake ni odzval. Glede na to so ga prisilno ustavljali, a jim je pobegnil po nasprotnem pasu. Njegovo vozilo so naknadno našli v Ljutomeru, njega pa v gostilni, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.