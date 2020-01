Ob začetku sezone gripe v UKC Ljubljana odprli oddelek za epidemije

Ljubljana, 13. januarja - V stari pediatrični kliniki v Ljubljani so danes odprli oddelek za gripo. Na voljo imajo 24 postelj, v prvem dnevu so jih zapolnili že pet. Ob večjem pojavu bolnikov z gripo lahko odprejo še dodatnih 12 postelj. Oddelek bo odprt do konca sezone gripe, predvidoma do aprila. Sicer pa so v UKC Ljubljana letos že imeli smrtne žrtve zaradi gripe.