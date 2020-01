Polovica ormoškega proračuna letos namenjena naložbam

Ormož, 18. januarja - Ormoška občina je pred novim letom dobila proračuna za leti 2020 in 2021. Letošnji je visok nekaj manj kot 20 milijonov evrov in predvideva 1,6 milijona evrov kredita, za pokritje vseh načrtov bodo luknjo pokrili še z ostankom sredstev iz preteklih let. Kar polovica denarja je namenjena naložbam. V letu 2021 naj bi znašal dobrih 18 milijonov evrov.