Februarja na dražbo tri mojstrovine francoskega slikarstva

London, 14. januarja - Londonska avkcijska hiša Sotheby's bo februarja dala na dražbo tri mojstrovine francoskega slikarstva, ki so bile v času nacistične okupacije Francije zaplenjene judovskemu zbiratelju, a so bile vrnjene njegovim dedičem. Za sliko Camilla Pissarroja ter deli Paula Signaca se nadejajo iztržiti 20 milijonov funtov, piše spletni portal The Guardian.