Mate Bekavac novi pomočnik direktorice in umetniški vodja Orkestra SF

Ljubljana, 13. januarja - S 1. januarjem je kot umetniški vodja Orkestra Slovenske filharmonije (SF) in pomočnik direktorice za orkester nastopil mandat Mate Bekavac. Je uveljavljeni virtuoz na klarinetu, dirigent, skladatelj in umetniški vodja koncertnega abonmaja Kulturnega doma Franca Bernika Domžale, so sporočili iz SF.