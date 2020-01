Ob prepovedi klorpirifosa v Sloveniji s trga trije pripravki

Ljubljana, 13. januarja - Po dokončni prepovedi pesticidov klorpirifos in klorpirifosmetil na evropskem trgu bodo v Sloveniji s trga umaknjeni trije pripravki, so za STA povedali na kmetijskem ministrstvu. Gre za Reldan 22 EC, Pyrinex M22 in Daskor 440. Slovenija je sicer prepoved pesticidov na evropski ravni podprla.