Prestavili izziv Downhilka in podaljšali rok prijav

Maribor, 13. januarja - Na mariborskem Pohorju bi morala 17. januarja potekati 12-urna vzdržljivostna smučarska preizkušnja Downhilka 12h Challenge, a so organizatorji danes sporočili, da so zaradi pomanjkanja snega izziv prestavili na 6. marec. Poleg tega so rok za prijave, ki je sicer sprva potekel v petek, podaljšali do 20. februarja.