Celje, 13. januarja - Neznanec je v soboto zvečer policiji sporočil, da bo v žalskem hotelu prišlo do eksplozije, so sporočili s Policijske uprave Celje. Policisti so iz hotela evakuirali 50 ljudi in ob pregledu prostorov ugotovili, da eksploziva tam ni bilo. Naznanitev eksplozivnega telesa je bila lažna, policisti pa o klicatelju zbirajo obvestila.