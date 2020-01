Jordanski kralj opozarja, da je Islamska država znova v vzponu

Pariz, 13. januarja - Jordanski kralj Abdulah II. je danes opozoril, da je skrajna skupina Islamska država (IS) znova v vzponu. "Moramo se spopasti s ponovnim pojavom IS," je dejal v pogovoru za francosko televizijo France 24 pred srečanji v Bruslju in Parizu. Ob tem je dodal, da so številni tuji borci iz Sirije zdaj v Libiji.