Tokio, 13. januarja - Indeksi na azijskih borzah so se obrnili v pozitivno območje. Vlagatelji so pozornost preusmerili z dogajanja na Bližnjem vzhodu na dogajanje v svetovnem gospodarstvu. Čakajo na podpis prve faze trgovinskega dogovora med ZDA in Kitajsko, ki naj bi bil ta teden.