Dnevnik o revizijah v Mestni občini Ljubljana (13. 1.)

Ljubljana, 13. januarja - Mateja A. Hrastar v komentarju Računsko sodišče bevska, Janković vleče dalje piše o revizijah računskega sodišča, ki so povezane z Ljubljano in o tem, da se mestna občina ni odzvala na nobeno od poročil. V njih so sicer odkrili večje nepravilnosti, odgovorni pa za napake ne odgovarjajo.