V Avstraliji ukrotili megapožar

Sydney, 13. januarja - Avstralski gasilci so danes s pomočjo dežja le ukrotili ogromen požar v avstralski zvezni državi Novi Južni Wales, ki so mu zaradi razsežnosti nadeli kar naziv megapožar. Manjše območje sicer še gori, a so obeti, da jim ga bo uspelo pogasiti, dobri, je ocenil vodja gasilcev v Novem Južnem Walesu Shane Fitzsimmons.