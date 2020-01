Toča golov na Floridi, slabe novice za kralje

Miami, 13. januarja - Hokejisti Florida Panthers so v severnoameriški ligi NHL v domači dvorani v Sunrisu gostili Toronto Maple Leafs in slavili visoko zmago z 8:4. Pri panterjih, ki se bodo na naslednji tekmi pomerili z Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, se je z golom in podajo izkazal Jonathan Huberdeau in po točkah postal najboljši hokejist floridske ekipe doslej.