Goran Dragić z Miamijem klonil v New Yorku

New York, 13. januarja - Slovenski zvezdnik lige NBA Goran Dragić je s svojo ekipo Miami Heat v severnoameriški ligi NBA tokrat gostoval pri New York Knicks, ki so v domači dvorani Madison Square Garden zmagali s 124:121. Junak večera pri kratkohlačnikih je bil Julius Randle, ki je 11 od svojih 26 točk dosegel v zadnji četrtini, RJ Barrett jih je k zmagi dodal 23.