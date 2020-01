Goran Dragić po dveh porazih v New Yorku: To ni noben alarm, to se zgodi

pogovarjal se je Robi Poredoš

New York, 13. januarja - Košarkarji Miamija so v ligi NBA po petkovem porazu proti Brooklynu tokrat v Madison Square Gardnu proti New York Knicks izgubili še drugo zaporedno tekmo na gostovanju v New Yorku. Slovenski košarkar Goran Dragić želi oba boleča poraza pozabiti in je s pogledom že usmerjen na sredino domačo tekmo proti San Antoniu.