Slovenci, Avstrijci, Norvežani in Portugalci še neporaženi, Francozi domov

Göteborg, 12. januarja - Na evropskem prvenstvu v rokometu so danes poleg osrednje slovenske tekme s Švedi v Göteborgu odigrali še pet tekem drugega kroga skupin B, D in F. Ob Sloveniji so se zmag veselile še Češka, Portugalska, Švica, Norveška in Avstrija. Za veliko presenečenje so poskrbeli lani bronasti s SP Francozi, ki so se po drugem porazu že poslovili.