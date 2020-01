Kardinala Pella naj bi premestili v visoko varovani zapor

Melbourne, 12. januarja - Avstralskega kardinala Georgea Pella, ki zaradi spolnih zlorab otrok prestaja šestletno zaporno kazen, so po poročanju avstralskih medijev premestili v visoko varovan zapor. Za to naj bi se odločili, potem ko so v bližini zapora, kjer je doslej služil kazen, opazili sumljiv dron.