V Rušah padla dva rekorda

Ruše, 12. januarja - Na tradicionalnem mednarodnem strelskem tekmovanju v Rušah sta padla dva slovenska rekorda, oba v ženski ekipni konkurenci. Za prvega so poskrbele Živa Dvoršak, Urška Kuharič in Klavdija Jerovšek na tekmi z zračno puško, za drugega pa Anja Prezelj, Majda Raušl in Denis Bola Ujčič na tekmi z zračno pištolo.