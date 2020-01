V neurjih na jugu ZDA najmanj 11 mrtvih

Washington, 12. januarja - Južni del ZDA so ta konec tedna prizadela silovita neurja z močnim vetrom in tornadi, v katerih je po podatkih tamkajšnjih oblasti umrlo najmanj 11 ljudi. Vremenske nevšečnosti se bodo nadaljevale tudi danes, ko naj bi se neurja pomaknila proti vzhodu in severu, poroča francoska tiskovna agencije AFP.