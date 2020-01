Dallas z Dončićem do zmage nad Philadelphio

Dallas, 12. januarja - Košarkarji Dallas Mavericks so po dveh zaporednih porazih v severnoameriški košarkarski ligi NBA tokrat zmagali. Na domačem parketu so s 109:91 premagali Philadelphio 76ers. Odlični slovenski košarkar Luka Dončić tokrat ni bil najbolj pri metu, a je vseeno v 33 minutah zbral 19 točk, temu pa dodal še 12 podaj in osem skokov.