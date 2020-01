V Postojni nagradili ljubiteljico živali Silvo Bajc in tri podjetja

Postojna, 11. januarja - Na nocojšnji gala prireditvi regionalnega Radia 94 v Postojni so razglasili osebnost leta 2019 po izboru poslušalcev radia, v sodelovanju z GZS in OZS pa nagradili podjetniški in gospodarski uspeh leta. Ona leta 2019 je postala predsednica Društva za zaščito živali Postojna Silva Bajc, gospodarske nagrade pa so šle v roke treh zasebnih podjetij.