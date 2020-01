Slovan Bratislava potrdil prihod Ožbolta

Ljubljana, 11. januarja - Slovaški nogometni prvoligaš Slovan iz Bratislave, katerega člani so Slovenci Andraž Šporar, Kenan Bajrić in Žan Medved, je uradno potrdil prihod še četrtega slovenskega nogometaša. To je Alen Ožbolt, ki je podpisal 4,5-letno pogodbo in naj bi zamenjal odhajajočega prvega strelca lige Šporarja.