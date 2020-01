Kijev pričakuje od Irana odškodnino in opravičilo

Kijev, 11. januarja - Ukrajina in Kanada sta od Teherana zahtevali temeljito preiskavo in kaznovanje odgovornih, potem ko je Iran danes priznal, da je njegova vojska v sredo nenamerno sestrelila ukrajinsko potniško letalo, pri čemer je umrlo vseh 176 ljudi na krovu. Kijev od Teherana pričakuje tudi plačilo odškodnine in uradno opravičilo.