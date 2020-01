V Lozani prva zmaga za mlado slovensko ekipo v curlingu

Lozana, 11. januarja - Drugi tekmovalni dan zimskih olimpijskih iger mladih športnikov v starosti od 15 do 18 let v olimpijski prestolnici Lozani je postregel s štirimi končnimi odločitvami v smučarski alpski kombinaciji in biatlonu. Zadovoljni so lahko tudi slovenski ljubitelji športa. Mlada slovenska ekipa v curlingu je v predtekmovanju osvojila prvo zmago.