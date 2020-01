Visoki zmagi Hrvatov in Špancev, Islandci porazili Dance

Gradec, 11. januarja - Na rokometnem evropskem prvenstvu na Švedskem, Norveškem in v Avstriji so v skupinah A in C igrali tekme 2. kroga. Hrvati in Španci so prišli do drugih zmag. Prvi so gladko odpravili Beloruse, drugi pa Nemce. Severni dvoboj med Islandijo in Dansko je pripadel prvi, balkanski med Srbijo in Črno goro pa slednji.