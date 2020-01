Geiger vodi po prvi seriji, trije Slovenci med deset

Val di Fiemme, 11. januarja - Po prvi seriji tekme svetovnega pokala smučarskih skakalcev v Val di Fiemmeju vodi Nemec Karl Geiger. V finalu bo skočilo vseh šest Slovencev, ki so nastopili na tekmi, po prvi seriji pa so v najboljšem položaju Domen Prevc, Rok Justin in Anže Lanišek na šestem, sedmem in devetem mestu.