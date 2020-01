Norvežanom biatlonska štafeta, Slovenci šesti

Oberhof, 11. januarja - Norvežani Lars Hlege Birkeland, Erlend Bjoentegaard, Johannes Dale in Vetle Sjaastad Christiansen so zmagovalci štafetne preizkušnje biatlonskega svetovnega pokala v Oberhofu. Na 4 x 7,5 km so za 4,4 sekunde prehiteli Francoze, tretji pa so bili Nemci z 48,8 sekunde zamude. Slovenija je bila šesta z zaostankom 2:43,7 minute.