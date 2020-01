Srbija in Španija v finalu pokala ATP

Sydney, 11. januarja - Teniški reprezentanci Srbije na čelu z drugim igralcem sveta Novakom Đokovićem in Španije s prvim igralcem sveta Rafaelom Nadalom sta finalistki novoustanovljenega pokala ATP, ki poteka v Avstraliji. Srbi so si vstopnico za finale zagotovili po zmagi s 3:0 nad Rusijo. V drugem polfinalu pa so Španci premagali Avstralce prav tako s 3:0.