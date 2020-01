Najboljše Norveške biatlonke, Slovenke niso dočakale konca

Ingolstadt, 11. januarja - Biatlonke so se v nemškem Oberhofu pomerile v štafeti na 4 x 6 km. Zmage so se veselile Norvežanke Synnoeve Solemdal, Ingrid Landmark Tandrevold, Marte Olsbu Roeiseland in Tiril Eckhoff. Slovenska četverica Polona Klemenčič, Lea Einfalt, Nina Zadravec in Taisa Vozel je zaostala za krog in osvojila 18. mesto.