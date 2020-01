Več mrtvih v požaru v hrvaškem domu za starejše

Zagreb, 11. januarja - V domu za starejše v kraju Andraševac pri Oroslavju na severozahodu Hrvaške je danes zjutraj izbruhnil požar, ki je po navedbah gasilcev in političnih predstavnikov, ki so obiskali pogorišče, terjal šest smrtnih žrtev. Po neuradnih navedbah je šlo za nepokretne stanovalce doma, ki so bili v času požara v objektu sami.