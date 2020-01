Riiber vodi po skokih, Slovenca v ozadju

Val di Fiemme, 11. januarja - Norvežan Jarl Magnus Riiber vodi po prvem delu nordijske kombinacije za svetovni pokal. Na skakalnici v Val di Fiemmeju mu je uspel najdaljši skok s 106 metri in bo tekaški del začel z 22 sekundami prednosti pred Nemcem Manuelom Faisstom in 31 pred rojakom Espenom Bjoernstadom. Slovenca Rok in Ožbej Jelen sta po skoku na 38. oziroma 47. mestu.