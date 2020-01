Keysova in Pliškova za naslov v Brisbanu

Brisbane, 11. januarja - Ameriška in češka teniška igralka Madison Keys in Karolina Pliškova se bosta pomerili za naslov v finalu turnirja WTA v Brisbanu z denarnim skladom 1,26 milijona evrov. Keysova je v polfinalu s 3:6, 6:2 in 6:3 izločila Čehinjo Petro Kvitovo, druga nosilka turnirja Pliškova pa s 6:7 (10), 7:6 (3) in 6:2 Japonko Naomi Osaka, sicer tretjo nosilko.