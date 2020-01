Ljubljana, 11. januarja - V petek so potekale prve tekme državnega prvenstva v futsalu v novem letu. Do zmag so v 13. krogu prišle ekipe Dobovec Pivovarna Kozel, Tomaž Šic Bar in Oplast Kobarid. Danes bo na Škofijah še tekma med domačo zasedbo Bronx in Hišo daril Ptuj.