Williamsova se bo za naslov v Aucklandu pomerila z rojakinjo

Auckland, 11. januarja - Prva nosilka teniškega turnirja v Aucklandu, legendarna Američanka Serena Williams, se je brez težav prebila v finale, potem ko je v polfinalu s 6:1 in 6:1 premagala mlado rojakinjo Amando Anisimovo. Williamsova bo tudi v finalu igrala proti rojakinji, in sicer Jessici Pegula, ki je s 3:6, 6:4 in 6:0 izločila Danko Carolino Wozniacki.