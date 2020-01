Od demokratske predsedniške tekme odstopila tudi Marianne Williamson

New York, 11. januarja - Kandidaturo za osvojitev demokratske predsedniške nominacije je v petek končala tudi pisateljica in duhovna voditeljica Marianne Williamson, na katero so vsi bolj ali manj pozabili že lani po prvem televizijskem soočenju. Odstopila je brez zamere in sporočila, da bo podprla zmagovalca ali zmagovalko v boju proti Donaldu Trumpu.