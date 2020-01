Hitra umiritev napetosti z Iranom prispevala k rasti newyorških indeksov

New York, 11. januarja - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so v petek sklenili drugi zaporedni teden rasti v novem letu, v katerem je šlo dobro delnicam vojaške industrije zaradi zaostrovanja razmer med ZDA in Iranom. Kriza se je unesla, še preden se je dobro začela, in do konca tedna so jo dobro odnesle tudi druge delnice, predvsem tehnološke.