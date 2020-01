Newyorške borze končale s padci

New York, 10. januarja - Indeksi na newyorških borzah so po četrtkovih rekordih današnje trgovanje sklenili s padci. Razlog za to je padec vrednosti delnic proizvajalca letal Boeing, potem ko so v javnost prišla nova obremenjujoča elektronska sporočila glede letal 737 MAX, poroča francoska tiskovna agencija AFP.